Diskussion in der Pellenz VG-Rat vertagt Entscheidung über Kita-Trägerschaft Wolfgang Lucke 22.06.2026, 14:00 Uhr

i Die Entscheidung über den Wechsel von kommunalen Kitas zur Verbandsgemeinde wurde vertagt. Das Bild zeigt die Kita in Plaidt. Wolfgang Lucke

Übernimmt die Verbandsgemeinde künftig die Trägerschaft der kommunalen Kitas in den fünf Pellenzgemeinden? Darum ging es in der jüngsten VG-Ratssitzung. Noch sind viele Fragen offen, zeigten die Beratungen.

Mit einem gemeinsamen Statement zur finanziellen Situation der Kommunen beendeten die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Pellenz den öffentlichen Teil ihrer jüngsten Sitzung. Von großer Einmütigkeit bestimmt war zuvor die kurze Diskussion zur Übernahme der Betriebsträgerschaft der kommunalen Kindertagesstätten durch die Verbandsgemeinde, bevor die Ratsmitglieder sich entschlossen, eine Entscheidung in dieser Sache zu vertagen. Man sperre ...







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