Fehlbetrag von 823.000 Euro VG Pellenz plant 2026 wieder mit Minus im Haushalt Martina Koch 08.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Entscheidung, ob das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Kretz saniert wird oder ein Neubau her soll, ist gefallen: Der VG-Rat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung für einen Neubau aus. Hierfür steht im Haushalt 2026 ein Anlaufbetrag in Höhe von 750.000 Euro zur Verfügung. Rico Rossival

Zum zweiten Mal in Folge plant die Verbandsgemeinde Pellenz mit einem Fehlbetrag im Haushalt. Wie VG-Bürgermeister und Ratsmitglieder auf das Zahlenwerk blicken und welche Vorhaben im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.

Von einem Novum sprach der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz, Sebastian Busch, vor rund einem Jahr bei den Haushaltsberatungen: Erstmals schloss der Ergebnishaushalt der VG für das kommende Jahr laut Plan mit einem Minus. Die gute Nachricht: Derzeit sieht es danach aus, dass sich die finanzielle Situation der VG 2025 positiver entwickelt hat als erwartet, wodurch sich ein Überschuss im Etat abzeichnet.







