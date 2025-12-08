VG Pellenz plant 2026 wieder mit Minus im Haushalt

Zum zweiten Mal in Folge plant die Verbandsgemeinde Pellenz mit einem Fehlbetrag im Haushalt. Wie VG-Bürgermeister und Ratsmitglieder auf das Zahlenwerk blicken und welche Vorhaben im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.
Von einem Novum sprach der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz, Sebastian Busch, vor rund einem Jahr bei den Haushaltsberatungen: Erstmals schloss der Ergebnishaushalt der VG für das kommende Jahr laut Plan mit einem Minus. Die gute Nachricht: Derzeit sieht es danach aus, dass sich die finanzielle Situation der VG 2025 positiver entwickelt hat als erwartet, wodurch sich ein Überschuss im Etat abzeichnet.