Mit der Verwendung des Regionalbudgets aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) hat sich die Verbandsgemeinde Maifeld jetzt befasst.
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Mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) hat das Land ein milliardenschweres Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Über ein Sondervermögen sollen in den kommenden Jahren rund 5,45 Milliarden Euro für Investitionen unter anderem in Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur bereitgestellt werden.