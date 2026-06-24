Geld für Kommunen
VG Maifeld soll die Fördergelder verwalten
Da nur Projekte ab einer gewissen Summe mit Geldern des RLP-Plans förderfähig sind, sollen die Gelder bei der Verbandsgemeinde b
Da nur Projekte ab einer gewissen Summe mit Geldern des RLP-Plans förderfähig sind, sollen die Gelder bei der Verbandsgemeinde bleiben, die die Maßnahmen dann bündelt.
Martin Ingenhoven

Mit der Verwendung des Regionalbudgets aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) hat sich die Verbandsgemeinde Maifeld jetzt befasst.

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Mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) hat das Land ein milliardenschweres Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Über ein Sondervermögen sollen in den kommenden Jahren rund 5,45 Milliarden Euro für Investitionen unter anderem in Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur bereitgestellt werden.

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