Zu dem Streit um die vielen mit Aufwandsentschädigungen abgerechneten Termine der Krufter Beigeordneten hat VG-Bürgermeister Sebastian Busch bisher geschwiegen. Jetzt äußert er sich zu den Vorgängen und dazu, wie es weitergeht.
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Seit zwei Monaten wird in Kruft öffentlich über die Aufwandsentschädigungen gestritten, die die Beigeordneten der Gemeinde, Bernd Schumacher und Sandra Rheindorf-Weber, im vergangenen Jahr für 144 sogenannte Beigeordnetenbesprechungen bezogen haben. In den übrigen Pellenzgemeinden waren deutlich weniger Termine mit Aufwandsentschädigungen vergütet worden, auch die Anlässe der Krufter Besprechungen werfen Fragen auf: Die Rede ist von der ...