Zu viel Geld für Beigeordnete? VG-Chef zu Kruft: Das bringt uns alle in Verruf Martina Koch 11.05.2026, 14:00 Uhr

i VG-Bürgermeister Sebastian Busch (von links), VG-Personalleiter Stephan Ristow und VG-Büroleiter Oliver Fender äußern sich erstmals öffentlich zu dem Streit um die abgerechneten Aufwandsentschädigungen für die Krufter Beigeordneten. Sie hoffen, dass die Vorgänge mithilfe der ADD bald geklärt werden können. Martina Koch

Zu dem Streit um die vielen mit Aufwandsentschädigungen abgerechneten Termine der Krufter Beigeordneten hat VG-Bürgermeister Sebastian Busch bisher geschwiegen. Jetzt äußert er sich zu den Vorgängen und dazu, wie es weitergeht.

Seit zwei Monaten wird in Kruft öffentlich über die Aufwandsentschädigungen gestritten, die die Beigeordneten der Gemeinde, Bernd Schumacher und Sandra Rheindorf-Weber, im vergangenen Jahr für 144 sogenannte Beigeordnetenbesprechungen bezogen haben. In den übrigen Pellenzgemeinden waren deutlich weniger Termine mit Aufwandsentschädigungen vergütet worden, auch die Anlässe der Krufter Besprechungen werfen Fragen auf: Die Rede ist von der ...







Artikel teilen

Artikel teilen