Ausbau der Breite Straße Verschieben sich auch andere Andernacher Bauprojekte? Kim Fauss 26.08.2026, 15:00 Uhr

i Ausbauprojekt im Herzen Andernachs: Wie wird die Breite Straße künftig gestaltet? Rico Rossival

Welche Bauprojekte in welcher Reihenfolge bis 2032 in Andernach realisiert werden sollen, ist im aktuellen Straßenbauprogramm der Stadt festgehalten. Hat die Verzögerung des Baubeginns in der Breite Straße Auswirkungen auf diese Planung?

Der Ausbau der Breite Straße in Andernach verzögert sich um mehrere Monate. Statt im August dieses Jahres beginnen die Bauarbeiten nun erst im Januar 2027. Ob das Auswirkungen auf andere Bauprojekte in Andernach hat, die im Laufe des Jahres 2027 im Straßenbauprogramm vorgesehen sind, beantwortet unserer Redaktion die Stadtverwaltung auf Nachfrage.







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