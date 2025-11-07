Verkehrsbehörde klagt über Personalengpass

Bürger müssen bei der Verkehrsbehörde aktuell mit einer längeren Bearbeitungszeit ihrer Anträge rechnen. Grund dafür ist ein Engpass beim Personal.

Derzeit kommt es aufgrund eines Personalengpasses in der Verkehrsbehörde zu verlängerten Bearbeitungszeiten, wie die Stadtverwaltung Mayen mitteilt. Betroffen sind vor allem die Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnungen für Baustellen, für die Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen sowie die Erteilung von Parkausweisen. Die Stadtverwaltung empfiehlt, vor allem Bewohnerparkausweise digital über den Online-Service zu beantragen.

Betroffene Bürger sollten längere Wartezeiten einplanen. Um Verzögerungen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung alle Antragstellenden, ihre Unterlagen vollständig einzureichen, da die Nachforderung das Verfahren weiter verzögern könnte. red

Weitere Informationen zum Online-Service auf www.ku-rz.de/458h