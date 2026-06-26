13.000 Autos bei Jalsa Salana Verkehr zu Mendiger Flugplatz soll geordneter ablaufen Wolfgang Lucke 26.06.2026, 12:00 Uhr

i Gemeinsam möchte man das Fest "Jalsa Salana" auf dem Mendiger Flugplatz gut über die Bühne bringen (von links): Sebastian Busch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz, Talha Tahir, Noman Hamid und Adil Khalid von der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat. Wolfgang Lucke

Tausende werden Anfang September in Autos zum Flugplatz Mendig fahren, um dort am Jahresfest Jalsa Salana der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat teilzunehmen. In diesem Jahr will man verkehrstechnisch besser aufgestellt sein.

D ie Glaubensgemeinschaft der Ahmadiyya Muslim Jamaat wird ihr Jahresfest Jalsa Salana vom 4. bis 6. September auf dem Mendiger Flugplatzgelände feiern, zum 50. Mal in Deutschland und zum dritten Mal in Mendig. Vor allem aus den verkehrstechnischen Problemen, die es in der Vergangenheit gab, habe man gelernt.







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