Tausende werden Anfang September in Autos zum Flugplatz Mendig fahren, um dort am Jahresfest Jalsa Salana der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat teilzunehmen. In diesem Jahr will man verkehrstechnisch besser aufgestellt sein.
Lesezeit 3 Minuten
Die Glaubensgemeinschaft der Ahmadiyya Muslim Jamaat wird ihr Jahresfest Jalsa Salana vom 4. bis 6. September auf dem Mendiger Flugplatzgelände feiern, zum 50. Mal in Deutschland und zum dritten Mal in Mendig. Vor allem aus den verkehrstechnischen Problemen, die es in der Vergangenheit gab, habe man gelernt.