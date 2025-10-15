Nach dem Mendiger Muslim-Gebet Verkehr lief dank Wellinger Weg besser als zuvor 15.10.2025, 06:30 Uhr

i Der Wellinger Weg war bei Jalsa Salana eine Möglichkeit, um zum Gebetsgelände zu gelangen. Rico Rossival

Im zweiten Jahr des großen Muslim-Gebetes Jalsa Salana auf dem Mendiger Flugplatz mit 48.000 Teilnehmern hat es erneut Beschwerden über die Verkehrsführung gegeben. Im Blickpunkt war der Bypass über den Wirtschaftsweg im Wellinger Weg.

Im zweiten Jahr des großen Muslim-Gebetes Jalsa Salana auf dem Mendiger Flugplatz mit 48.000 Teilnehmern hat es erneut Beschwerden über die Verkehrsführung gegeben, obwohl die Veranstalter, Kreisverwaltung, Landesbetrieb Mobilität und andere Behörden die Fehler von 2024 abgestellt haben.







