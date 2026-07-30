Uraufführung in Mayen
Verena Rendtorff verbindet Literatur, Glaube und Musik
Die Uraufführung von „Dennoch Zuver:sicht“ mit der Künstlerin Verena Rendtorff findet am Sonntag, 2. August, um 14 Uhr auf der K
Die Uraufführung von „Dennoch Zuver:sicht“ mit der Künstlerin Verena Rendtorff findet am Sonntag, 2. August, um 14 Uhr auf der Kleinen Bühne im Innenhof des Alten Arresthauses in Mayen statt.
Elvira Bell

Mit Texten großer Autoren lädt Verena Rendtorff zu einer besonderen Uraufführung nach Mayen ein. Die lyrisch-musikalische Performance „Dennoch Zuver:sicht“ verbindet Glaube, Hoffnung und Kunst.

Lesezeit 3 Minuten
Im Rahmen der Reihe „Talk Kirche: Gott. Ich. Welt.“ lädt der Pastorale Raum am Sonntag, 2. August, zu einem besonderen kulturellen Nachmittag ins Alte Arresthaus ein. Unter dem Titel „Dennoch Zuver:sicht“ gestaltet Verena Rendtorff eine eindrucksvolle schauspielerische Text- und Songreise mit dem Kirchenmusiker Markus Busch.
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Andernach & MayenKultur
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