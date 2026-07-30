Mit Texten großer Autoren lädt Verena Rendtorff zu einer besonderen Uraufführung nach Mayen ein. Die lyrisch-musikalische Performance „Dennoch Zuver:sicht“ verbindet Glaube, Hoffnung und Kunst.
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Im Rahmen der Reihe „Talk Kirche: Gott. Ich. Welt.“ lädt der Pastorale Raum am Sonntag, 2. August, zu einem besonderen kulturellen Nachmittag ins Alte Arresthaus ein. Unter dem Titel „Dennoch Zuver:sicht“ gestaltet Verena Rendtorff eine eindrucksvolle schauspielerische Text- und Songreise mit dem Kirchenmusiker Markus Busch.