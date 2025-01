Infoveranstaltung in Plaidt Verein sucht Lösungen fürs Wohnen im Alter Martin Ingenhoven 30.01.2025, 14:00 Uhr

i Kay Kalter (von links), Michael Wilkes und Dirk Eckhoff haben gemeinsam mit weiteren Mitstreitern den Verein für seniorenfreundliches Wohnen in Plaidt gegründet. Martin Ingenhoven

Wo sollen Menschen wohnen, die sich zu jung fürs Seniorenheim, aber zu alt fürs Leben im eigenen Haushalt fühlen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein neuer Verein in Plaidt. Eine erste Infoveranstaltung war gut besucht.

Wie wollen wir in Zukunft leben? Diese Frage stellen sich vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung im Land nicht nur Architekten und Städteplaner, sondern auch ein neu gegründeter Verein in Plaidt. Der Verein für seniorenfreundliches Wohnen in Plaidt hatte sich im Oktober gegründet und nun zu einer ersten Informationsveranstaltung eingeladen.

