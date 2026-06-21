Im Zuge der Vorbereitungen zur Feier des 2000-jährigen Bestehens der Stadt Andernach fanden 1986 geschichtsinteressierte Bürger zusammen und gründeten den Historischen Verein. Den Mitgliedern gehen die Ideen bis heute nicht aus.
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Der Historische Verein Andernach feierte im Historischen Rathaus sein 40-jähriges Bestehen. Zugleich wurde das Buch zu Leben und Werk des Andernacher Schriftstellers, Verlegers und Lehrers Fritz Werf vorgestellt, das ab dem 15. August im Handel erhältlich sein wird.