Runder Geburtstag in Andernach Verein hält seit 40 Jahren Geschichte lebendig Wolfgang Lucke 21.06.2026, 14:00 Uhr

i Die Geschichte von Andernach lebendig zu erhalten, ist das Ziel ihres Engagements: Museumsleiter Kai Seebert (von links), Rosa Werf, Günter Haffke, Vorsitzender des Historischen Vereins Andernach, Michael Harbeke, Autor und Historiker. Wolfgang Lucke

Im Zuge der Vorbereitungen zur Feier des 2000-jährigen Bestehens der Stadt Andernach fanden 1986 geschichtsinteressierte Bürger zusammen und gründeten den Historischen Verein. Den Mitgliedern gehen die Ideen bis heute nicht aus.

Der Historische Verein Andernach feierte im Historischen Rathaus sein 40-jähriges Bestehen. Zugleich wurde das Buch zu Leben und Werk des Andernacher Schriftstellers, Verlegers und Lehrers Fritz Werf vorgestellt, das ab dem 15. August im Handel erhältlich sein wird.







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