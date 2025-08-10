Ein besonderes Wohnprojekt ist in Mayen geplant: Dort sollen Menschen ab 45 Jahren in Gemeinschaft zusammenleben. Jetzt gründet sich ein Verein, der das Vorhaben verwirklichen will. Auch mögliche Standorte gibt es bereits.

Es gibt viele Gründe dafür, den Traum von einem besonderen Wohnprojekt zu verwirklichen. Gemeinsam können Räume entwickelt werden, die Neues schaffen sowie barrierefreies Zusammenleben, ein gutes Miteinander und gegenseitige Unterstützung in der Hausgemeinschaft ermöglichen, wovon alle Mitbewohner profitieren. All das soll, wenn es nach dem Bestreben des in Gründung befindlichen Vereins Gemeinschaftlich Wohnen Mayen (GeWoMy) geht, möglichst ab dem Jahr 2028 in der Eifelstadt möglich sein.

Geplant sind von der Initiativgruppe 12 bis 24 abgeschlossene barrierefreie Wohneinheiten, die mit etwa 40 bis 80 Quadratmetern Platz für Singles und Paare bieten. Nach zwei Artikeln in unserer Zeitung haben sich weitere Interessierte, ein Immobilien- und ein Grundstücksbesitzer bei Pietra Anastasini, der Ansprechpartnerin des geplanten Wohnprojektes gemeldet. „Wir suchen nicht nur ältere, sondern auch Menschen ab 45 Jahren. Es geht uns nicht nur darum, im Alter versorgt zu sein, sondern darum, das Leben und Wohnen in der Gemeinschaft lebendiger und interessanter zu gestalten.“

Mögliche Standorte in der Eifelstadt sind die alte Landwirtschaftsschule in der Alten Hohl sowie ein Grundstück an den Mühlsteinen. Letzteres hat Anastasini besichtigt. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt sie: „Konkretes können wir hierzu noch nicht sagen und werden es auch noch nicht bei unserer Vereinsgründung sagen können. Ich möchte mich auch noch an die Stiftung Trias wenden. Diese unterstützt Wohnprojekte.“

Hierzu heißt es auf der Internetseite der Stiftung: „Die Gegenwart ist menschlich. Die Stiftung Trias vergibt Zuwendungen für Projekte und Vorhaben, die mit den Stiftungsthemen Boden, Ökologie und Wohnen zusammenhängen. Wir sind gemeinnützig im Sinne der Bildung, Alten- und Jugendhilfe, des Naturschutzes, der Völkerverständigung und des Denkmalschutzes.“

i Pietra Anastasini ist die Ansprechpartnerin der Initiativgruppe des geplanten Wohnprojekts. Elvira Bell

Noch ehe der Mayener Stadtrat sich Ende August mit dem Wohnprojekt und den infrage kommenden Investoren beschäftigt, wollen die Initiatoren Nägel mit Köpfen machen. „Wir haben für unsere Vereinsgründung einen Raum gefunden, der uns jedoch von der Kirchengemeinde Herz-Jesu leider nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Die Gründung des Vereins soll am Montag, 11. August, in der Zeit von 17.30 bis 19.45 Uhr in der Pfarrbegegnungsstätte Herz-Jesu im Burgfrieden in Mayen über die Bühne gehen.

Eingeladen hierzu ist jeder, der sich angesprochen fühlt. „Zweck des Vereins ist die Verwirklichung eines Wohnprojektes, in dem gemeinschaftliches Wohnen möglich ist. Das Konzept des Wohnprojekts bedingt Gemeinschaftsräume“, berichtet Anastasini weiter. Der Verein wird in der Organisationsform einer Soziokratie geführt, in der konsequente Selbstorganisation umgesetzt wird.

„Wir würden uns sehr über Fördermitglieder freuen, da wir Angebote nach außen machen wollen.“

Pietra Anastasini

Spannungen soll strukturell vermieden werden und im Sinne von gemeinsamen Zielen nachgesteuert werden. Die Mitglieder sollen Mitverantwortung sowohl für den Erfolg der Organisation als Ganzes als auch für jeden Einzelnen entwickeln.

Mittels der persönlichen Kontaktaufnahme, der Öffentlichkeitsarbeit und der Nutzung der sozialen Medien möchten die Vereinsmitglieder gemeinsam dafür Sorge tragen, dass der Bestand des Wohnprojektes, gesichert wird. „Wir würden uns sehr über Fördermitglieder freuen, da wir Angebote nach außen machen wollen. Gedacht ist etwa an Kreativangebote, stundenweise Kinderbetreuung, Spielenachmittage oder Vorträge. Treffen der Mitglieder sollen alle drei Wochen erfolgen. „Wir hoffen, dass wir im September/Oktober das Kultur- und Vereinsheim VereinsMYerei“ in der Brückenstraße nutzen dürfen“, betont Anastini.

i Steffi und Axel Kleitz aus Ettringen gehören zur Kerngruppe des Projekts, das gern auch Menschen ab 45 Jahren begrüßen würde. Elvira Bell

Gemeinschaftlich Wohnen Mayen bedeutet eine soziale, ökologische, tolerante und solidarische Grundhaltung sowie ein echtes Interesse am Leben in Gemeinschaft. Ziel ist es, dass die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner bis zu ihrem Lebensende weitgehend selbstbestimmt leben können, wobei keine Pflege durch Mitbewohner geleistet wird.