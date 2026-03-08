Würde zum ersten Mal verliehen
Verdiente Ettringer zu Ehrenbürgern ernannt
Die beiden Ehrenbürger der Ortsgemeinde Ettringen Udo Mülhausen (links) und Bernd Schmitz sind nicht nur zusammen zur Schule gegangen, sie haben auch so manchen Urlaub zusammen verbracht.
Elvira Bell

Bisher hatte Ettringen noch kein einziges Mal Ehrenbürger ernannt. Jetzt würdigt die Vordereifelgemeinde gleich zwei Mitbürger auf diese Weise: Udo Mülhausen und Bernd Georg Schmitz werden für ihr außerordentliches Engagement geehrt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ehrenbürgerschaft stellt die höchste Auszeichnung dar, die eine Kommune vergeben kann. Sie ist Ausdruck des Dankes und einer hohen Wertschätzung. In der größten Vordereifelgemeinde wurde eine solche Auszeichnung bisher noch nie verliehen. Umso mehr erfüllte es Ortsbürgermeister Alexander Weber am Freitag mit Stolz diesen formellen feierlichen Akt im Beisein von rund 80 geladenen Gästen, gleich zwei Mal zu vollziehen.

