Auch Event für 2027 geplant US-Car-Treffen Mendig: Nicht jeder Schatz muss glänzen Elvira Bell 03.06.2026, 11:00 Uhr

i Der Ford A von Richard Zapke ist mit einer matten Rattenoptik ein Hingucker beim US-Car-Treffen auf dem Mendiger Flugplatz. Elvira Bell

Als sich an Pfingsten mal wieder Tausende Freunde von amerikanischen Fahrzeugen in Mendig versammelten, wird das nicht das letzte Treffen dieser Art gewesen sein. Das kündigt Organisatorin Andrea Schäfer im Gespräch mit unserer Redaktion an.

Autofreunde aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland kamen an Pfingsten auf dem Flugplatz in Mendig zusammen, um das 26. US-Car-Treffen zu feiern. Und die Resonanz war riesig. 870 historische, zumeist auf Hochglanz polierte Schätzchen wurden von mehr als 3000 Besuchern in Augenschein genommen.







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