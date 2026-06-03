Als sich an Pfingsten mal wieder Tausende Freunde von amerikanischen Fahrzeugen in Mendig versammelten, wird das nicht das letzte Treffen dieser Art gewesen sein. Das kündigt Organisatorin Andrea Schäfer im Gespräch mit unserer Redaktion an.
Lesezeit 2 Minuten
Autofreunde aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland kamen an Pfingsten auf dem Flugplatz in Mendig zusammen, um das 26. US-Car-Treffen zu feiern. Und die Resonanz war riesig. 870 historische, zumeist auf Hochglanz polierte Schätzchen wurden von mehr als 3000 Besuchern in Augenschein genommen.