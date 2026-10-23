Bestsellerautor traf Mayener
Urlaub mit Mario Adorf – ganz privat in St. Tropez 
Der emotionsreichste Moment der Lesung ist, als Autor Tim Pröse den Blick auf letzten Heiligen Abend von Mario Adorf lenkt.
Der emotionsreichste Moment der Lesung ist, als Autor Tim Pröse den Blick auf letzten Heiligen Abend von Mario Adorf lenkt.
Elvira Bell

Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse hat den aus Mayen stammenden Schauspieler Mario Adorf vielfach interviewt und hautnah erlebt. Bei einer Lesung in Maria Laach erzählte Pröse vom Besuch in St. Tropez – und dem letztem Anruf Adorfs vor dessen Tod.

Lesezeit 4 Minuten
Ein Jahr lang hatte Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse die Gelegenheit, Mario Adorf aus nächster Nähe zu begleiten: Davon erzählte er kürzlich im Forum von Maria Laach, wozu ihn die Buch- und Kunsthandlung eingeladen hatte. Die Begegnungen mit dem Weltstar, der in diesem Jahr mit 95 Jahren starb, führten den Autor quer durch Deutschland.
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