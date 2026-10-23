Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse hat den aus Mayen stammenden Schauspieler Mario Adorf vielfach interviewt und hautnah erlebt. Bei einer Lesung in Maria Laach erzählte Pröse vom Besuch in St. Tropez – und dem letztem Anruf Adorfs vor dessen Tod.
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Ein Jahr lang hatte Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse die Gelegenheit, Mario Adorf aus nächster Nähe zu begleiten: Davon erzählte er kürzlich im Forum von Maria Laach, wozu ihn die Buch- und Kunsthandlung eingeladen hatte. Die Begegnungen mit dem Weltstar, der in diesem Jahr mit 95 Jahren starb, führten den Autor quer durch Deutschland.