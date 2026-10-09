Alle Mitarbeiter evakuiert
Update: Lagerhalle in Andernach steht in Flammen
Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmorgen zu einem Brand in einer Andernacher Lagerhalle ausgerückt. (Symbol
Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmorgen zu einem Brand in einer Andernacher Lagerhalle ausgerückt. (Symbolbild).
Marijan Murat/dpa

Im Andernacher Augsbergweg ist am Freitag gegen 8 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Das ist der Stand der Dinge.

Lesezeit 1 Minute
Im Augsbergweg in Andernach ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Einer Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach zufolge ist das Feuer am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, dass alle Mitarbeiter, die sich in der Lagerhalle befunden haben als das Feuer ausgebrochen ist, das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBlaulicht

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren