Alle Mitarbeiter evakuiert Update: Lagerhalle in Andernach steht in Flammen Kim Fauss 09.10.2026, 14:03 Uhr

i Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmorgen zu einem Brand in einer Andernacher Lagerhalle ausgerückt. (Symbolbild). Marijan Murat/dpa

Im Andernacher Augsbergweg ist am Freitag gegen 8 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle ausgebrochen. 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Das ist der Stand der Dinge.

Im Augsbergweg in Andernach ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Einer Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach zufolge ist das Feuer am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, dass alle Mitarbeiter, die sich in der Lagerhalle befunden haben als das Feuer ausgebrochen ist, das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten.







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