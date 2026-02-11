Politiker am KuBa im Maifeld
„Unterricht ab 8 Uhr ist einfach zu früh“
Schüler fragen Politiker: Fünf Wahlkreiskandidaten sind auf Einladung der Schülersprecher zu Gast am Gymnasium in Münstermaifeld
Rico Rossival

Fünf Politiker, 300 Schüler: Vor der Landtagswahl haben die Schülersprecher des Kurfürst-Balduin-Gymnasiums in Münstermaifeld zu einer großen Podiumsdiskussion eingeladen. Was wollen die Schüler wissen?

„Die Landtagswahl ist ein zentrales demokratisches Ereignis“, sagt Julian Stotz, Schülersprecher des Kurfürst-Balduin-Gymnasiums in Münstermaifeld. „Damit wird die politische Richtung des Landes für die nächsten Jahre bestimmt.“ Mit seinen Schülersprecherkollegen Lennert Geiermann und Felix Weis hat er deshalb Politiker von SPD, CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern zu einer Podiumsdiskussion eingeladen.

