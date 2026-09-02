Fahrzeug zum Ausleihen
Unternehmer spendieren der Pellenz einen Kleinbus
Verbandsbürgermeister Sebastian Busch (rechts) hält den symbolischen Schlüssel für den neuen Kleinbus der VG Pellenz in der Hand
Verbandsbürgermeister Sebastian Busch (rechts) hält den symbolischen Schlüssel für den neuen Kleinbus der VG Pellenz in der Hand.
Wolfgang Lucke

Ein Transporter fürs Zeltlager, Mietauto für einen Ausflug des Jugendzentrums oder mehr: Ein neuer Kleinbus steht künftig Ortsgemeinden in der Pellenz für viele Zwecke bereit. Möglich machen das Gewerbetreibende aus den Ortschaften.

Lesezeit 2 Minuten
Ihrem Leitspruch „sympathisch, aktiv, vielfältig“ kann die Verbandsgemeinde Pellenz jetzt noch den Begriff „mobil“ hinzufügen. Mit der Einweihung des Pellenz-Mobils steht ab sofort ein Neun-Sitzer-Kleinbus der Marke Ford für vielfältige Zwecke bereit.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren