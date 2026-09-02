Ein Transporter fürs Zeltlager, Mietauto für einen Ausflug des Jugendzentrums oder mehr: Ein neuer Kleinbus steht künftig Ortsgemeinden in der Pellenz für viele Zwecke bereit. Möglich machen das Gewerbetreibende aus den Ortschaften.

Ihrem Leitspruch „sympathisch, aktiv, vielfältig“ kann die Verbandsgemeinde Pellenz jetzt noch den Begriff „mobil“ hinzufügen. Mit der Einweihung des Pellenz-Mobils steht ab sofort ein

Neun-Sitzer-Kleinbus der Marke Ford für vielfältige Zwecke bereit.