Ein Transporter fürs Zeltlager, Mietauto für einen Ausflug des Jugendzentrums oder mehr: Ein neuer Kleinbus steht künftig Ortsgemeinden in der Pellenz für viele Zwecke bereit. Möglich machen das Gewerbetreibende aus den Ortschaften.
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Ihrem Leitspruch „sympathisch, aktiv, vielfältig“ kann die Verbandsgemeinde Pellenz jetzt noch den Begriff „mobil“ hinzufügen. Mit der Einweihung des Pellenz-Mobils steht ab sofort ein Neun-Sitzer-Kleinbus der Marke Ford für vielfältige Zwecke bereit.