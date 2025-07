Der demografische Wandel wird drastische Auswirkungen auf die Unternehmen in der Region haben, warnt der Neuwieder IG-Metall-Bevollmächtigte Markus Eulenbach. Allein bei Rasselstein in Andernach gehen 800 Mitarbeiter bis 2033 in den Ruhestand.

Es sind erstaunliche, wenn nicht sogar erschreckende Zahlen, die der Bevollmächtigte der IG Metall Neuwied, Markus Eulenbach, am Beispiel von Thyssenkrupp Rasselstein in Andernach präsentiert: 500 Rasselstein-Mitarbeiter werden bis 2030 in den Ruhestand gehen, bis 2033 werden es sogar insgesamt 800 Mitarbeiter sein, die das Unternehmen aus Altersgründen verlassen. Innerhalb weniger Jahre wird der Rasselstein ein Drittel seiner rund 2400 Beschäftigten verlieren.

Die Situation in dem Andernacher Werk ist dabei keineswegs die Ausnahme, sondern die Regel: Während man darüber, wie sich andere wirtschaftliche Kennzahlen künftig entwickeln werden, lediglich spekulieren kann, hantieren Unternehmen bezüglich der Altersstruktur ihrer Mitarbeiter mit verlässlichen Zahlen, betont Eulenbach. Und diese sprechen eine deutliche Sprache: In nahezu jedem Betrieb in der Region wird in den kommenden Jahren ein Drittel der Belegschaft in Rente gehen. „Das ist uns erstmals richtig bewusst geworden beim Unternehmen Rasselstein“, erklärt Eulenbach.

Der demografische Wandel stelle die 44 Betriebe im Zuständigkeitsbereich der IG Metall Neuwied, zu dem neben dem Landkreis Neuwied auch Teile des Kreises Mayen-Koblenz sowie der Landkreis Ahrweiler gehören, vor komplexe Herausforderungen: „Die Veränderungsprozesse sind enorm.“ Schließlich handele es sich bei den Mitarbeitern, die sich demnächst in den Ruhestand verabschieden, oft um hoch qualifizierte Kräfte, die nicht leicht zu ersetzen sind. Die verbleibenden Mitarbeiter müssten eine hohe Veränderungsbereitschaft mitbringen und sich gegebenenfalls weiterqualifizieren, um frei werdende Stellen intern zu besetzen: „Leider versteht das nicht jeder als Chance“, weiß Eulenbach.

Dieser Situation stehen die Unternehmer in der Region allerdings keinesfalls ohnmächtig gegenüber, betont der IG-Metall-Bevollmächtigte: Es gelte eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, um Fachkräfte zu behalten und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Seitens der IG Metall lenke man dabei bekanntermaßen den Blick auf tarifvertragliche Regelungen und die betriebliche Mitbestimmung als Grundlage für eine gute Arbeitskultur: „Das ist die beste Werbung, die man machen kann.“

So manche Personalabteilung werde künftig überfordert damit sein, sich um die notwendigen strategischen Personalentwicklungsmaßnahmen zu kümmern, befürchtet Eulenbach. Dabei seien die Unternehmen auch in diesem Punkt nicht hilflos, betont er. So stehe etwa der Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit als Ansprechpartner zur Verfügung, um Prozesse zu analysieren und passende Werkzeuge zur Lösung bei Problemen mit der Umstrukturierung anzubieten: „Man muss es nur wollen.“

Leider sehe es in der Realität so aus, dass gerade große Konzerne – etwa ZF, Thyssenkrupp oder Continental – angesichts aktueller Krisen in alte Muster verfallen und auf tausendfachen Personalabbau setzen, ärgert sich Eulenbach: „Wohl wissend, dass man in den kommenden Jahren wieder viele Mitarbeiter suchen wird.“ Dies sei in Zeiten des demografischen Wandels alles andere als eine verantwortungsvolle Personalplanung. Stattdessen gelte es eigentlich, der eigenen Belegschaft zu zeigen, dass man eine Vision für die Zukunft hat.

Als Gewerkschaft verfolge man – bei allen vorhandenen Interessenskonflikten – in diesem Punkt letztendlich dasselbe Ziel wie die Arbeitgeber: „Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, qualifizierte Arbeitsplätze hier in der Region über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu erhalten.“ Bei Rasselstein in Andernach sei in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelungen, was man sich auch für andere Betriebe wünsche: einen Zukunftstarifvertrag abzuschließen, der zwar den Abbau von 120 Planstellen bis 2030 beinhaltet, aber zugleich die Nachbesetzung von 380 Stellen vorsieht.

Um die Rasselstein-Mitarbeiter bei den anstehenden Veränderungsprozessen mitzunehmen, veranstaltet die IG Metall Neuwied jeden ersten Freitag im Monat analog zu den Andernacher Einzelhändlern einen eigenen First Friday im mobilen Betriebsratsbüro vor den Werkstoren. „Die Mitarbeiter machen sich ja auch Sorgen, wenn sie vom Arbeitsplatzabbau bei Thyssenkrupp lesen und fragen sich, was das mit ihnen zu tun hat“, erklärt Eulenbach. Er gehe aber nicht davon aus, dass Thyssenkrupp in den bestehenden Tarifvertrag bei Rasselstein eingreifen wird: „Da hätte ich auch kein Verständnis für.“

Insgesamt werde es angesichts der verschiedenen Problemlagen, mit denen Unternehmen derzeit konfrontiert sind – sei es durch Auftragsrückgänge, hohe Energiekosten oder drohende Zölle –, schwieriger, Zukunftsvereinbarungen mit Unternehmen auszuhandeln, räumt Eulenbach ein. In der Region sei man allerdings in der glücklichen Lage, dass hier Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen vertreten sind. Der Maschinenbauer Wirtgen aus Windhagen sei beispielsweise auf Wachstumskurs, ebenso die in Linz ansässige Unternehmensgruppe Niedax. „Wir sind gut und breit aufgestellt“, betont Eulenbach. Unabhängig von der aktuellen Auftragslage stünden aber alle vor der strategischen Aufgabe, einen guten Umgang mit der Altersstruktur im Betrieb zu finden: „Daran kommt keiner vorbei.“