Polizei sucht Zeugen Unfall in Andernach: Unbekannter fährt 16-Jährigen an Kim Fauss 25.11.2026, 11:30 Uhr

i Ein Unfall ereignete sich in Andernach. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Abend des 24. Novembers wurde in der Aktienstraße ein 16-jähriger Junge angefahren. Der Fahrzeugführer ist von der Unfallstelle geflüchtet – nun sucht die Polizei nach Zeugen, die mehr über den Vorfall oder den Fahrer wissen.

In der Andernacher Aktienstraße wurde ein 16-jähriger Junge angefahren. Wie die Polizeiinspektion Andernach in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ereignete sich der Unfall am 24. November gegen 20.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 71.Der männliche Autofahrer sei von der Kurt-Schumacher-Straße in die Aktienstraße eingebogen und habe den 16-Jährigen übersehen, der gerade dabei war die Straße auf einem Zebrastreifen zu überqueren.







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