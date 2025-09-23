Am Dienstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall auf der Andernacher Vulkanstraße ereignet. Unter den 30 Insassen des Busses befand sich auch eine Kindergartengruppe. Die Polizei informiert über den Verlauf des Unfalls und die entstandenen Schäden.
In der Vulkanstraße ist ein Linienbus mit einem auf der Gegenfahrbahn parkenden Fahrzeug kollidiert. Das teilt die Polizei Andernach in einer Pressemeldung mit. Sieben Personen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Unter den 30 Insassen des Linienbusses befand sich auch eine Kindergartengruppe mit ihren Erzieherinnen.