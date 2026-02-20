Neubaugebiet in Volkesfeld Unendliche Geschichte mit Happy End Thomas Brost 20.02.2026, 13:00 Uhr

i Rudolf Schüller hat gut lachen: Jetzt rückt der Tag näher, an dem das erste Haus im neuen Baugebiet gebaut werden darf. Thomas Brost

Seit gut sieben Jahren versucht die Gemeinde Volkesfeld ein Baugebiet auf die Beine zu stellen. Jetzt gibt es grünes Licht – Ortschef Rudolf Schüller ist optimistisch, dass es noch 2026 losgehen kann.

Den Turbo will die Bundesregierung zünden, was Genehmigungsverfahren betrifft. Vieles soll schlanker, schneller angeschoben werden. Es gibt genügend Gegenbeispiele aus der Vergangenheit, dass es schlecht lief. Wie in Volkesfeld: Dort sieht der Gemeinderat endlich Licht am Ende des Tunnels beim Blick auf ein Neubaugebiet – sieben Jahre, nachdem das Projekt angestoßen wurde.







