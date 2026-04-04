Caritas-Projekt in Mendig
Umzug vom Klösterchen nötig
Blick auf das Caritasgebäude von der Heinrich-Heine-Straße aus: Aufgrund der veralteten Gebäudestruktur und den gesetzlichen Anf
Blick auf das Caritasgebäude von der Heinrich-Heine-Straße aus: Aufgrund der veralteten Gebäudestruktur und den gesetzlichen Anforderungen muss das Caritas-Zentrum weiterentwickelt werden
Elvira Bell

Seit einigen Jahren trägt sich die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe mit dem Projekt der Erweiterung am Standort Mendig. Jetzt hat der Geschäftsführer die Pläne im Detail vorgestellt.

Lesezeit 2 Minuten
Grundlegend neu strukturiert wird das Caritas-Zentrum in Mendig (unsere Zeitung berichtete). Oliver Winter, Geschäftsführer der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe, stellte kürzlich im Verbandsgemeinderat Mendig die Planungen für ein neues Altenheim sowie neue Wohnformen für gehandicapte und ältere Menschen in der Vulkanstadt vor.

Ressort und Schlagwörter

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