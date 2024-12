Ehejubiläum in Bell Ulla und Jürgen Lentes feiern Diamantene Hochzeit Elvira Bell 22.12.2024, 16:07 Uhr

i Das Jubelpaar Ulla und Jürgen Lentes freut sich auf den zweiten Weihnachtstag. Dann feiern sie in der Pfarrkirche ihre Diamantene Hochzeit im Rahmen eines Gottesdienstes. Elvira Bell

Eine Diamantene Hochzeit ist etwas ganz Besonderes. In Bell feiern jetzt Ulla und Jürgen Lentes dieses Jubiläum.

Ulla und Jürgen Lentes feiern am 23. Dezember ihre Diamantene Hochzeit. Standesamtlich getraut wurden die beiden gebürtigen Koblenzer in ihrer Heimatstadt. Am zweiten Weihnachtstag des gleichen Jahres traten sie in der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz vor den Traualtar.

