Mysteriöses in der Region?
Ufo-Forscher ergründet rätselhafte Objekte am Himmel
Hansjürgen Köhler betreibt seit genau 50 Jahren die Ufomeldestelle Cenap, an die man sich per Hotline wenden kann, sollte man ei
Hansjürgen Köhler betreibt seit genau 50 Jahren die Ufomeldestelle Cenap, an die man sich per Hotline wenden kann, sollte man ein sogenanntes Ufo am Himmel entdecken.
©CENAP, H. Köhler. ©CENAP, H.Köhler

In den 1970er-Jahren mauserte sich das Maifeld zur Ufo-Zentrale, ein Bürger verzeichnete Hunderte Erscheinungen am Himmel. An wen wendet man sich heute, wenn man ein ungewöhnliches Phänomen entdeckt?

Lesezeit 4 Minuten
Um es direkt klarzustellen: Die Abkürzung Ufo steht für „Unbekanntes Flugobjekt“ und kann von einer Drohne über einen Ballon bis zum Flugzeug alles umfassen – auch ein Alien-Raumschiff. Für die meisten Menschen, die von einem solchen Objekt überrascht werden, sind die ersten Erklärungen mit Sicherheit die Naheliegenderen – und die, die sie auch akzeptieren.
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