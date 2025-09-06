Die Vorplanungen zur Sanierung zweier Straßen laufen jetzt in der Mayener Stadtverwaltung an. Die Kehriger Straße wird in einem Teilbereich ebenso grundsaniert wie die komplette Straße „Jägersköpfchen“. Am Stadion sollen 50 Parkplätze entstehen.

Jetzt, wo der wiederkehrende Beitrag in Mayen auf sicherem Fundament steht, geht es mit dem Straßenausbau in größerem Stil weiter. Zum Zug kommt ein Teilbereich der Kehriger Straße sowie die Straße „Jägersköpfchen“.

Was ist in der Kehriger Straße vorgesehen? Der Bereich zwischen Siegfriedstraße und Röntgenstraße wird grundlegend repariert. Die Notwendigkeit ist zum einen gegeben, da sich der Mischwasserkanal in einem, so die Verwaltung, „baulich sehr schlechten Zustand befindet“ und eine Kanalerneuerung einschließlich Hausanschlüssen und Schächten dringend nötig ist. Der Großteil des Kanals stammt aus den Jahren zwischen 1950 und 1959, ein Teil sogar aus dem Jahr 1928. Die Gehwege seien teilweise deformiert, teilweise abgesackt. Fußgänger hätten sich überdies des Öfteren beschwert, weil in Teilen das Quergefälle der Gehwege stark ausgeprägt sei. Die Einfassungen der Baumscheiben entsprächen zudem nicht den Normen. Dies zeige sich insbesondere durch die vom Wurzelwerk beziehungsweise deformierten Einfassungen samt dem umgrenzenden Pflaster.

An den Bordsteinfassungen aus Basalt und Beton nebst Entwässerungsrinnen seien punktuelle Schädigungen aufgetreten. Gleiches gelte für die Straßenabläufe. In der Fahrbahnoberfläche zeigen sich Risse, viele Aufbrüche und Fehlstellen. Eine erste Sanierung ist in den jüngsten Jahren zwischen Eintrachtstraße, Eltzer Straße und Gevelsbergstraße vollzogen worden. Mängel weisen auch die Bushaltestellen Eintrachtstraße/Eltzer Straße und die weiteren ÖPNV-Haltepunkte im Abschnitt Hölderlinstraße und Eichendorffstraße auf.

i Die Straße "Jägersköpfchen" zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zu den maroden Straßen in der Kernstadt. Thomas Brost

Für die Vorplanung der Renovierung, an der auch der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (AWB) beteiligt ist, können bis zu 100.000 Euro aus dem Haushalt aktiviert werden. Die Auswechslung der Kanaltrasse soll im Zuge der Straßenbauarbeiten, die parallel laufen, in offener Bauweise erfolgen. Christoph Rosenbaum (CDU) wollte im Ausschuss wissen, ob die Stadtwerke beteiligt würden. Dazu sagte Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD): „Alle Energieversorger werden standardmäßig beteiligt.“

Was ist fürs Jägersköpfchen geplant? Zu den „Sorgenkindern“, was die Straßenqualität betrifft, gehört seit Langem die Straße „Jägersköpfchen“, die in die Westbahnhofstraße mündet. Die Passage gilt als eine der marodesten Gemeindestraßen, die Stadt spricht von „desolatem Zustand“. Deren grundlegende Sanierung war schon vor mehr als zehn Jahren, in den Jahren 2013 und 2014 Thema in den Gremien, sie wurde jedoch nach intensiven Beratungen nicht weiterverfolgt. 290 Meter plus rund 20 Meter einer Sackgasse sollen jetzt an die Reihe kommen.

Die Fahrbahn ist gekennzeichnet von Rissen und Absackungen an den Entwässerungsrinnen und Straßenabläufen. Ferner gibt es Schlaglöcher, Verwerfungen und Aufbrüche. Der Gesamtzustand der Gehwege wird als schlecht bezeichnet. Ein Vollausbau gemeinsam mit dem AWB sei dringend notwendig. Das Kanalnetz datiere aus dem Jahr 1959 und sei mit Mängeln behaftet. Der Straßenoberbau sei ebenfalls schadhaft. In offener Bauweise soll die Sanierung angegangen werden. Zunächst tritt der AWB dabei in Vorleistung, später soll mit der Stadt abgerechnet werden. Beide Maßnahmen wurden vom Ausschuss einstimmig befürwortet.

i Der Bereich "An Sagnesmühle" wird grundlegend saniert. Außerdem werden noch 50 Parkplätze in naturnaher Bauweise angelegt. Thomas Brost

50 Parkplätze entstehen am Stadion

Die Verwaltung beabsichtigt auf der Straße „An Sagnesmühle“ etwa 50 naturnahe Parkplätze in Form von Parktaschen anlegen sowie die Straße ausbauen zu lassen. Die Parkplätze sollen im Bereich der Kleingärten (städtisches Eigentum) hinter dem Stadion hergestellt werden. Derzeit ist die Straße schlecht, sie soll um mindestens einen Meter verbreitert und saniert werden. Der Vollausbau soll auf circa 200 Meter vonstattengehen und in Asphaltbauweise vorgenommen werden. Auf Nachfrage von Christoph Rosenbaum, ob die Parkplätze umlagefähig sind, verneinte dies OB Meid. Zudem sei die Höhe der Kosten offen. Der Ausbau der Straße hingegen sei umlagefähig. Die Stadt überlege, auch den Rheinland-Platz neu zu überplanen. Möglicherweise soll dort ein Verkehrsübungsplatz entstehen. Zwei Verbandsgemeinden wollen sich daran beteiligen. bro