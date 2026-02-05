Besondere Ehrung im Grubenfeld
Udo Weingarts Spuren in Mayen sind unvergänglich
Udo Weingart gilt als einer der profiliertesten Bildhauer in der Geschichte von Mayen.
Marika Kohlhaas/Nachlass Weingart. Archiv Weingart/Kohlhaas

Überall in Mayen trifft man auf Spuren des zu früh verstorbenen bildenden Künstlers Udo Weingart – so sind seine Intarsien in der Marktstraße sichtbar. Weingart ist jetzt eine besondere Ehre im Grubenfeld zuteilgeworden.

Wer geschärften Blickes durch Mayen geht, der trifft überall auf die Spuren eines der wohl profiliertesten Künstler der Stadt. Beispielsweise in der Marktstraße – dort sind beim großen Umbau der Fußgängerzone vor sieben Jahren farbige, geometrische Muster in den Boden eingebracht worden, nach den Entwürfen von Udo Weingart.

