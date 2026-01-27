Verdienstorden in Mayen Udo Thielen und Uwe Hoffmann sind ausgezeichnete Narren Elvira Bell 27.01.2026, 15:00 Uhr

i Ohne ins Rampenlicht zu treten, bringt sich Uwe Hoffmann (rechts im Bild) maßgeblich durch seine jahrzehntelange umsichtige Koordination von Abläufen, Strukturen und Ressourcen seit Jahrzehnten für die Mayener Faasenaacht ein. Als langjähriges Mitglied und Schwungrad der Blaue Funken Mayen wurde Udo Thielen für seine langjährige Vorstandsarbeit ausgezeichnet. Elvira Bell

Uwe Hoffmann und Udo Thielen haben sich über viele Jahre hinweg mit herausragendem Engagement und Leidenschaft für das Brauchtum und die Traditionen der Faasenaacht in Mayen verdient gemacht. Dafür erhielten sie jetzt den Städtischen Verdienstorden.

In karnevalistisch-festlichem Ambiente sind im Eifelmuseum im Rahmen der traditionellen Verleihung des Städtischen Verdienstordens von Oberbürgermeister Dirk Meid zwei Persönlichkeiten ausgezeichnet worden, die sich in herausragender Weise um die Mayener Faasenaacht verdient gemacht haben: Uwe Hoffmann und Udo Thielen.







