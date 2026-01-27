Uwe Hoffmann und Udo Thielen haben sich über viele Jahre hinweg mit herausragendem Engagement und Leidenschaft für das Brauchtum und die Traditionen der Faasenaacht in Mayen verdient gemacht. Dafür erhielten sie jetzt den Städtischen Verdienstorden.
In karnevalistisch-festlichem Ambiente sind im Eifelmuseum im Rahmen der traditionellen Verleihung des Städtischen Verdienstordens von Oberbürgermeister Dirk Meid zwei Persönlichkeiten ausgezeichnet worden, die sich in herausragender Weise um die Mayener Faasenaacht verdient gemacht haben: Uwe Hoffmann und Udo Thielen.