Mit Temperaturen über 30 Grad startete der Kultursommer 2026 in Welling so heiß wie nie. Die Udo-Jürgens-Tribute-Band SahneMixx begeisterte das Publikum – und sorgte trotz Hitze für zahlreiche Gänsehautmomente.

Das Thermometer ist am Sonntag auf über 30 Grad geklettert. Es war nicht nur programmmäßig mit der Band SahneMixx, sondern auch temperaturmäßig der heißeste Start in den Kultursommer 2026 in Welling.

Um einen kühlen Kopf zu bewahren, haben die Gastgeber – Willy und Michi Wolf vom Hotel zur Post – einen Tipp:

„Kommt bitte ,gut behütet’.