Hinter der Bühne in Kottenheim Udin Steinhof und Martin Retterath schieben die Kulisse Elvira Bell 26.01.2026, 14:00 Uhr

i Udin Steinhof (links) und Martin Retterath macht die Arbeit als Kulissenschieber so richtig Spaß. Sitzungspräsident Klaus Haag fand lobende Worte für die beiden. Elvira Bell

Wagen- und Kulissenbauer sind vielerorts bekannt, aber wer bringt die Kulissen eigentlich an Ort und Stelle? Im Kottenheimer Karneval gibt es ein Kulissenschieberteam. Sie zeigen, wie stressig, aber auch spaßig es sein kann.

Der Name von Helmut Lung ist in der Wagenbauer- und Kulissenbauerszene schon legendär. Mit seinen 80 Jahren ist er wohl der dienstälteste Wagenbauer im ganzen MYK-Land. Er baut seit etwas mehr als einem halben Jahrhundert für die Kottenheimer Karnevalsgesellschaft große Motivwagen für den Rosenmontagszug und die Kulissen für den Saal und das Foyer des Bürgerhauses sowie für das Jugendheim.







