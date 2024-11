Veranstaltung findet trotz grassierender Blauzungenkrankheit statt - 35 Schafe von neun Züchtern Trotz Seuchengefahr: Warum der Schafmarkt in Mayen stattfinden konnte Elvira Bell 17.10.2024, 15:00 Uhr

i Während die einzelnen Schafrassen dem Publikum von Heinrich Schulte (im Hintergrund zu sehen) vorgestellt wurden, schienen die Schafe im Vordergrund noch ein wenig gelangweilt. Elvira Bell. Elvira Bell

Die Blauzungenkrankheit hält derzeit Schafzüchter in ganz Deutschland in Atem. Der traditionsreiche Schafmarkt in Mayen konnte dennoch stattfinden - unter Auflagen.

Der Schafmarkt als Ursprung des Lukasmarktes in Mayen hat trotz der deutschlandweit grassierenden Blauzungenkrankheit in diesem Jahr stattfinden können. Allerdings in einem abgespeckten Format. Heinrich Schulte von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz erklärt: „Es ist eine absolute Katastrophe zurzeit.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen