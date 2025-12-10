Für das Jahr 2026 Trotz Enthaltung der FWG steht Haushalt der VG Mendig Elvira Bell 10.12.2025, 06:30 Uhr

i Die Ausstattung der Pfarrer-Bechtel-Grundschule mit dem Bau einer Mensa, einem Bistro, Zusatzräumen und einem Aufzug gehört zu den geplanten Investitionen. Elvira Bell

Investieren wird die VG Mendig 2026 vor allem in die Feuerwehr und die Grundschule Mendig. Die Abstimmung über den Haushaltsplan war einstimmig – die FWG enthielt sich jedoch. Das sind die Gründe dafür.

Der Verbandsgemeinderat Mendig hatte in vorweihnachtlicher Atmosphäre, mit Plätzchen auf den Tischen und einer von Harmonie geprägten Stimmung, den Haushalt 2026 in der Seehütte in Rieden in Windeseile auf den Weg gebracht. Eingangs stellte Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Jörg Lempertz (CDU), das Gemeinschaftswerk – so nannte er den Haushaltsplan – vor.







