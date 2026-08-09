Niedrigwasser und Hitze Trockenheit setzt Bächen im Kreis MYK zu 09.08.2026, 16:00 Uhr

i Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen führen derzeit auch an kleineren Flüssen und Bächen im Landkreis Mayen-Koblenz zu deutlich niedrigeren Wasserständen. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz/Leyendecker

Nette, Elzbach und Saynbach führen deutlich weniger Wasser, zugleich steigen die Wassertemperaturen. Das bringt Fische und andere Wasserlebewesen zunehmend in Bedrängnis. Die Kreisverwaltung appelliert deshalb an die Bürger, die Gewässer zu schonen.

Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen setzen den Gewässern im Landkreis Mayen-Koblenz zunehmend zu. Während Rhein und Mosel außergewöhnlich niedrige Wasserstände aufweisen, führen auch kleinere Flüsse und Bäche wie Nette, Elzbach und Saynbach deutlich weniger Wasser als üblich.







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