Gedächtnistrainer in Mendig Tricks zum Training des Gedächtnisses Elvira Bell 24.09.2025, 14:00 Uhr

i Gregor Staub begeisterte die Schüler der Grundschulen aus Mendig und Thür. Die Kinder staunten nicht schlecht, wie sie mit Leichtigkeit Informationen aufsagen können. Elvira Bell

Geld zu ihrem Geburtstag wollte Lehrerin Rose Merfels gut anlegen: Sie engagierte den Gedächtnistrainer Gregor Staub für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Mendig und Thür. Und Staub zeigte ganz verblüffende Kniffs und Tricks fürs Erinnern.

Rose Merfels feierte im vergangenen Jahr ihren 60. Geburtstag. Anstelle von Geschenken hatte sich die Lehrerin von ihren Gratulanten einen finanziellen Obolus gewünscht. „Ich wollte das Geld gut anlegen.“ Dabei hatte die Pädagogin der Pfarrer-Bechtel-Grundschule eine eineinhalbstündige Begegnung mit Gregor Staub und seine Magie des perfekten Lernens im Sinn.







