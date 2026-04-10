Reisen in Zeiten des Krieges Touristen kehren jetzt wieder über Dubai zurück Axel Turek 10.04.2026, 12:00 Uhr

i Emirates-Flugzeuge werden nach der Schließung des Dubai International Airport vor mehreren Wochen geparkt. Altaf Qadri/dpa. Altaf Qadri/AP/dpa

Während die Lage im Krieg der USA und Israel zu eskalieren droht, bemühen sich die Anrainerstaaten um Normalität. Das betrifft auch das Flug-Drehkreuz in Dubai, wie ein Experte aus Mayen und zwei Reisende berichten.

Eine Reise in den Nahen Osten ist in den jüngsten Jahren fast schon zu etwas völlig Normalem geworden. Ob es sich um einen luxuriösen Familienurlaub mit einem Kreuzfahrtschiff oder eine Flugreise mit einem Aufenthalt in einem der First-Class-Hotels in Dubai oder Abu Dhabi mit der ganzen Familie handelt: Längst hat sich der Nahe Osten als in Frage kommendes Urlaubsgebiet für Westeuropäer etabliert.







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