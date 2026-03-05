CDU-Kandidat Wahlkreis Mayen
Torsten Welling will sein Mandat verteidigen
Eng verwurzelt mit Ochtendung und dem Maifeld: Torsten Welling.
Rico Rossival

Seit fünf Jahren ist Torsten Welling Mitglied des Landtages. Der Christdemokrat baut darauf, dass er im Wahlkreis 12 Mayen das Direktmandat verteidigt. Thematisch ist der 41-Jährige gut aufgestellt – und er hat keine Berührungsängste zur Konkurrenz.

Lesezeit 5 Minuten
Mit 41 Jahren ein alter Hase zu sein, das klingt ungewöhnlich. Es trifft auf Torsten Welling zu, der Kommunalpolitik in seiner Heimatgemeinde Ochtendung macht, seitdem er 19 Jahre alt ist. Seit fünf Jahren steht er am Rednerpult im Mainzer Landtag, als Landtagsabgeordneter versucht Welling die großen Fußstapfen auszufüllen, die sein Vorgänger Adi Weiland (Rhens), einer der profiliertesten CDU-Landespolitiker der jüngeren Vergangenheit, 2021 ...

