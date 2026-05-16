CDU-Politiker aus Ochtendung
Torsten Welling: Ins Machtzentrum der Landespolitik
Er blickt auf große Aufgaben, die nun vor ihm liegen: Torsten Welling wird Staatssekretär in der neuen CDU-geführten Landesregie
Er blickt auf große Aufgaben, die nun vor ihm liegen: Torsten Welling wird Staatssekretär in der neuen CDU-geführten Landesregierung.
Rico Rossival

Torsten Welling aus Ochtendung wird Staatssekretär in der neuen Landesregierung von Gordon Schnieder. Wofür steht der 41-jährige Christdemokrat?

Lesezeit 2 Minuten
Mit Torsten Welling rückt ein Politiker in die erste Reihe der rheinland-pfälzischen Regierungspolitik auf, der eher als strategischer Netzwerker denn als Lautsprecher gilt. Der 41-jährige CDU-Politiker aus Ochtendung wird Staatssekretär in der neuen Landesregierung des zukünftigen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder – und steht damit exemplarisch für den Generationswechsel innerhalb der CDU.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren