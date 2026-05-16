CDU-Politiker aus Ochtendung Torsten Welling: Ins Machtzentrum der Landespolitik Birgit Pielen 16.05.2026, 06:00 Uhr

i Er blickt auf große Aufgaben, die nun vor ihm liegen: Torsten Welling wird Staatssekretär in der neuen CDU-geführten Landesregierung. Rico Rossival

Torsten Welling aus Ochtendung wird Staatssekretär in der neuen Landesregierung von Gordon Schnieder. Wofür steht der 41-jährige Christdemokrat?

Mit Torsten Welling rückt ein Politiker in die erste Reihe der rheinland-pfälzischen Regierungspolitik auf, der eher als strategischer Netzwerker denn als Lautsprecher gilt. Der 41-jährige CDU-Politiker aus Ochtendung wird Staatssekretär in der neuen Landesregierung des zukünftigen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder – und steht damit exemplarisch für den Generationswechsel innerhalb der CDU.







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