Kottenheims Polit-Urgestein Toni Schüller: „Wehrhaft für Demokratie eintreten“ Thomas Brost 18.11.2026, 11:00 Uhr

i Toni Schüller ist mit 89 Jahren ein politisch wacher Kopf, der sich in aktuelle gesellschaftliche Debatten einbringen möchte. Thomas Brost

Er ist ein Urgestein der Politik im Kreis MYK – und geizt mit 89 Jahren nicht mit politischen Ratschlägen: Toni Schüller aus Kottenheim. Der langjährige Kommunalpolitiker hat Verständnis für Jugendprotest, weniger für die eigene Partei, die SPD.

Zu den politischen Urgesteinen unserer Region zählt er zweifelsohne: Toni Schüller. Der 89-jährige Kottenheimer war jahrzehntelang eines der prägenden Gesichter der Sozialdemokratie im Landkreis Mayen-Koblenz. Und er war und ist über Parteigrenzen hinweg von links bis rechts anerkannt.







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