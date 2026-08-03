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Toller Ferientag bei der Feuerwehr Kottenheim
Die teilnehmenden Kinder hatten Spaß daran, einen ganzen Tag bei der Feuerwehr zu verbringen. Neugier, Mut und Teamgeist standen
Die teilnehmenden Kinder hatten Spaß daran, einen ganzen Tag bei der Feuerwehr zu verbringen. Neugier, Mut und Teamgeist standen im Mittelpunkt.
Elvira Bell

Was macht denn eigentlich die Feuerwehr genau? 29 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 16 Jahren wissen es jetzt exakt. Sie erlebten einen tollen Tag bei der Kottemheimer Wehr. Auf wichtige theoretische Aspekte folgten praktische Übungen.

Lesezeit 2 Minuten
Strahlende Kinderaugen, spritzendes Wasser bei sommerlichen Temperaturen und eine gehörige Portion Action: Die Freiwillige Feuerwehr Kottenheim öffnete auf Anregung von Bürgermeisterin Corinna Behrendt im Rahmen eines Ferientages ihre Türen. 29 Mädchen und Jungen erlebten einen Tag bei der Feuerwehr.
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