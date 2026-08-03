Was macht denn eigentlich die Feuerwehr genau? 29 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 16 Jahren wissen es jetzt exakt. Sie erlebten einen tollen Tag bei der Kottemheimer Wehr. Auf wichtige theoretische Aspekte folgten praktische Übungen.
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Strahlende Kinderaugen, spritzendes Wasser bei sommerlichen Temperaturen und eine gehörige Portion Action: Die Freiwillige Feuerwehr Kottenheim öffnete auf Anregung von Bürgermeisterin Corinna Behrendt im Rahmen eines Ferientages ihre Türen. 29 Mädchen und Jungen erlebten einen Tag bei der Feuerwehr.