Mayener Hauptfriedhof
Toiletten zu: Ältere müssen unter Vandalismus leiden
An der Verabschiedungshalle treiben Unbekannte und teils Nichtsesshafte offenbar ihr Unwesen. Die Stadt hat jetzt reagiert.
An der Verabschiedungshalle treiben Unbekannte und teils Nichtsesshafte offenbar ihr Unwesen. Die Stadt hat jetzt reagiert.
Thomas Brost

Oft sind die Toiletten auf dem Mayener Hauptfriedhof verwüstet worden – ebenso ist der Vorplatz der Verabschiedungshalle oft verdreckt. Die Stadt greift zu drastischen Maßnahmen: Die Öffnungszeiten werden beschränkt. Dagegen regt sich Kritik.

Lesezeit 2 Minuten
Immer wieder werden die Besuchertoiletten in der Verabschiedungshalle auf dem Mayener Hauptfriedhof „verwüstet oder in einem stark verschmutzten Zustand hinterlassen“, wie die Stadtverwaltung den Vandalismus beschreibt. Ebenso wurde vor drei Wochen der Vorplatz stark verunreinigt.

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Andernach & MayenSoziales

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