Oft sind die Toiletten auf dem Mayener Hauptfriedhof verwüstet worden – ebenso ist der Vorplatz der Verabschiedungshalle oft verdreckt. Die Stadt greift zu drastischen Maßnahmen: Die Öffnungszeiten werden beschränkt. Dagegen regt sich Kritik.
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Immer wieder werden die Besuchertoiletten in der Verabschiedungshalle auf dem Mayener Hauptfriedhof „verwüstet oder in einem stark verschmutzten Zustand hinterlassen“, wie die Stadtverwaltung den Vandalismus beschreibt. Ebenso wurde vor drei Wochen der Vorplatz stark verunreinigt.