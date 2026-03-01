Die Kontrolle verloren Tödlicher Unfall: Biker aus MYK verunglückt bei Adenau 01.03.2026, 17:39 Uhr

i Polizeiwache in Cochem an der Mosel. Kevin Rühle

Bei Adenau ist es am Sonntag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Ein junger Mann (22) aus dem Kreis Mayen-Koblenz kam ums Leben.

Zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang ist es am Sonntag, 1. März, um 14.10 Uhr auf der L92 zwischen Adenau und Herschbroich im Kreis Ahrweiler gekommen. Dabei kam ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz ums Leben. Wie die Polizeiinspektion Adenau mitteilt, verlor der junge Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen infolge eines Fahrfehlers alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug.







Artikel teilen

Artikel teilen