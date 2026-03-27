Es ist offiziell: In der jüngsten VG-Ratssitzung in der Vordereifel wurde Timo Kanzinger zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde ernannt und vereidigt. Der Rat diskutierte vorher jedoch über andere Themen. Weit oben: der Flächennutzungsplan.
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Mit einer Gedenkminute an den verstorbenen Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Vordereifel, Alfred Schomisch, begann die jüngste Sitzung des VG-Rates. Zum Abschluss wurde Timo Kanzinger (CDU) zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde ernannt und vereidigt.