Stillstand nach Ölkatastrophe Thürer Wiesen: Warum die Büffel weiter warten müssen Annika Wilhelm 23.02.2026, 06:00 Uhr

i Im Naturschutzgebiet Thürer Wiesen leben Wasserbüffel. Sie sollten eigentlich zum Teil umgesiedelt werden, um die Herdengröße zu verkleinern. Das ist nach dem katastrophalen Heizöl-Unfall vor einem Jahr allerdings nicht möglich. Ingo Beller

Ein Jahr nach der Heizöl-Katastrophe warten die Wasserbüffel an den Thürer Wiesen vergeblich auf ihre Umsiedlung. Eigentlich sollten die Tiere längst umgezogen sein, das geht aber nicht. Warum der Stillstand zum ökologischen Problem wird.

Die Wasserbüffel im Naturschutzgebiet der Thürer Wiesen sind echte Publikumsmagneten. Noch vor einem Jahr machten sich aber viele große Sorgen um die sanften Wesen: Zunächst war unklar, inwieweit das Naturschutzgebiet von der Ölkatastrophe betroffen war.







