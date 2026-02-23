Ein Jahr nach der Heizöl-Katastrophe warten die Wasserbüffel an den Thürer Wiesen vergeblich auf ihre Umsiedlung. Eigentlich sollten die Tiere längst umgezogen sein, das geht aber nicht. Warum der Stillstand zum ökologischen Problem wird.
Die Wasserbüffel im Naturschutzgebiet der Thürer Wiesen sind echte Publikumsmagneten. Noch vor einem Jahr machten sich aber viele große Sorgen um die sanften Wesen: Zunächst war unklar, inwieweit das Naturschutzgebiet von der Ölkatastrophe betroffen war.