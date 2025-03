Thürer Wiesen: So viele Tiere konnten gerettet werden

Die Wildvogel-Pflegestation Kirchwald gerät an ihre Grenzen: Die Situation an den Thürer Wiesen fordert sämtliche Kapazitäten. Darum wird jetzt nach finanzieller Unterstützung gesucht.

Zahlreiche Tiere konnten in den Thürer Wiesen schon gerettet werden. Laut der Wildvogel-Pflegestation in Kirchwald, wo die Tiere behandelt und gepflegt werden, konnten bisher mehr als 60 Tiere gerettet werden. Allerdings ist die Zahl der toten Lebewesen umso höher: Mehr als 200 Wildtiere sind verendet. Um weiterhin für die Tiere zu sorgen, wendet sich nun auch das Bündnis 90/Die Grünen an die Öffentlichkeit. Denn n ach dem Heizölunfall in dem Naturschutzgebiet bei Mendig geht es weiter darum, den Schaden zu begrenzen

Neben Vögeln auch andere Tiere betroffen

Gerhard Stern vom Bündnis 90/Die Grünen war selbst am vergangenen Wochenende vor Ort, um bei der Bergung der Tiere zu helfen. Fünf Stunden ist er durch das betroffene Gebiet gewatet, erzählt er: „Betroffen sind nicht nur Vögel, sondern auch andere Tiere wie Nutrias oder Maulwürfe.“ Ihn hat beeindruckt, wie viele Helfer an die Thürer Wiesen geströmt sind. Auch er wolle unbedingt weiter helfen. Auf Facebook hat er einen Spendenaufruf der Wildvogel-Pflegestation Kirchwald gesehen, wo diese schreibt: „Leider müssen die Vögel mehrere Wochen bei uns bleiben, bis ihre Federn wieder perfekt perlen und sie in der freien Natur überleben können.“ Für Medikamente, Futter und Co. brauche man deshalb finanzielle Unterstützung.

Auch der Ortsverband Mayen/Vordereifel von Bündnis 90/Die Grünen bittet um Spenden für die Wildvogelstation Kirchwald. „Ein Ölunfall bedroht das Naturschutzgebiet Thürer Wiesen und seine Bewohner“, heißt es vonseiten der Grünen. „Zahlreiche Wildtiere sind betroffen – sie kämpfen ums Überleben oder sind bereits ihren Verletzungen erlegen. Die Wildvogelstation Kirchwald setzt sich unermüdlich für die Rettung und Versorgung der betroffenen Tiere ein.“

Zahlreiche Helfer arbeiten seit Tagen, um ölverschmierte Tiere zu finden und sie medizinisch zu versorgen oder um tote Tiere zu bergen, damit sie nicht in die Nahrungskette gelangen. Die Wildvogelstation braucht dringend finanzielle Unterstützung für Reinigungsmittel und Pflegeprodukte, medizinische Versorgung und tierärztliche Betreuung, Schutzausrüstung für die Helfer sowie Transport- und Unterbringungskosten für die geretteten Tiere.

Spenden sind über diese Website möglich: www.wpskirchwald.de/spenden Die Spender bekommen automatisch eine Spendenbescheinigung zugeschickt.