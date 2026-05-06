Kirmes am Somp
Thürer Kirmes ist für viele wie ein Feiertag
Freut sich aufs Treffen mit vielen bei der Kirmes am Somp: Thürs Ortsbürgermeister Lukas Ellerich.
Freut sich aufs Treffen mit vielen bei der Kirmes am Somp: Thürs Ortsbürgermeister Lukas Ellerich.
Thomas Brost

Selbst in der Corona-Zeit haben die Thürer einen Weg gefunden, ihre Kirmes am Somp zu feiern. Jetzt kommt die Neuauflage, mit allem, was eine Kirmes so ausmacht. Gefeiert wird im Übrigen „open air“.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn in Thür die Kirmes am Somp gefeiert wird, pilgern auch viele Exil-Thürer zurück in ihr Heimatdorf. Sie haben von Freitag bis Montag, 8. bis 11. Mai, die Gelegenheit, sich mit Daheimgebliebenen und Gästen zu mischen. „Es zieht viele Thürer, die auswärts wohnen, zurück“, weiß Ortsbürgermeister Lukas Ellerich.

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