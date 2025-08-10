„Die Känguru-Chroniken“ des Autors Marc-Uwe Kling ist seit Jahren ein Bestseller. Jetzt ließen sich die Besucher der Mayener Burgfestspiele vom Charme des Beuteltiers überzeugen: Schauspieler Thorsten Hamer machte es möglich.

Wer führt Not-to-do-Listen? Ist vorlaut? Stellt die Welt eines freischaffenden Theatermachers von heute auf morgen auf den Kopf? Hat es faustdick hinter den Ohren? Steht auf Schnapspralinen und Musik der Band Nirvana? Liegt am liebsten in seiner Hängematte, geht keiner geregelten Arbeit nach und packt alles in seinen Beutel, was nicht niet- und nagelfest ist? Keine Frage: Hierbei kann es sich nur das bekannte sprechende Känguru aus der Feder des Autors, Liedermachers und Kabarettisten Marc-Uwe Kling handeln, der vom Poetry-Slammer zum Bestsellerautor wurde.

„Die Känguru-Chroniken“, die vor allem als Hörbuchfassung gefragt sind, hat sich der Schauspieler Thorsten Hamer für sein Burgfestspiel-Exxtra ausgesucht. In einer außergewöhnlichen szenischen Lesung hält das Känguru, das ein überzeugter Kommunist ist, nun Einzug in den Innenhof des Alten Arresthauses – und nicht nur in diesen. Doch hierzu später mehr.

Kultgeschichten zum Leben erweckt

Es wurde ein genialer Abend: Die Kultgeschichten und Erlebnisse der beiden Protagonisten wurden in einer lebendigen, mehr als zweistündigen Lesung facettenreich, energiegeladen und mit viel Gespür für Stimme, Mimik und Gestik von Thorsten Hamer zum Leben erweckt. Kein Wunder: Denn als Schauspieler begreift er sich auch als Geschichtenerzähler. Geschichten sind für ihn die ursprüngliche Form, sie regen die Fantasie der Hörer an und laden dazu ein, sich die Figuren im eigenen Kopf vorzustellen.

Die frisch-fröhliche Abenteuergeschichte, die teils absurden Wortgefechte des ungleichen WG-Paares und der Kampf, wer wohl von ihnen beiden als Sieger hervorgeht, nehmen ihren Lauf. Der vergnügliche Abend startet damit, dass das besagte Känguru plötzlich an der Wohnungstür eines Kleinkünstlers in Berlin-Kreuzberg klingelt. Ihm fehlen Eier und, wie sich rasch herausstellt, auch alle weiteren Zutaten für die Zubereitung eines Eierkuchens.

i Die Känguru-Chroniken sind ein absoluter Renner. Das Publikum hing Thorsten Hamer förmlich an den Lippen. Elvira Bell

Da dem Tier auch noch eine Pfanne und ein Herd fehlten, findet sich der Autor plötzlich selbst in der Küche wieder, um den Pfannkuchen zu backen. Ein paar Tage später zieht das Känguru kurzerhand und ungefragt als Mitbewohner in das Wohnzimmer des Junggesellen ein. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Der freischaffende Kleinkünstler gibt resigniert nach und versucht, sich auf den in jeder Hinsicht gewöhnungsbedürftigen Mitbewohner einzulassen.

Das Känguru hat eine große Klappe, säuft und raucht. Kurzum: Seine Eskapaden sind hanebüchen. Das Benehmen des Kängurus ist Marc-Uwe zwar äußerst suspekt, aber dennoch entwickelt sich eine besondere Freundschaft – und die wächst. Gemeinsam wird philosophiert und diskutiert. Während der Ich-Erzähler Marc-Uwe sich nachts mit dem Schreiben von Gedichten plagt und tagsüber mit den Herausforderungen des Lebens herumschlägt, plant das Beuteltier mit einem Gespür für absurde Dinge einen revolutionären Umsturz.

Thorsten Hamer will 2026 wiederkommen

Die Zuhörer fiebern bei den großartigen Känguru-Episoden, wie beispielsweise beim Besuch der Polizei und beim Arbeitsamt, beim Verzehr von Tütensuppen und bei der Hausbesetzung beim Monopoly-Spiel, mit. Eins hat das ungleiche Paar gemeinsam. Es hat eine Abneigung gegen kleine, kläffende Vierbeiner, die im hohen Bogen fliegen. Für viele Lacher sorgte die Sitzung von Marc-Uwe, der mit einem Psychiater über sein Känguru spricht. Bei der nächsten Sitzung bringt er das Känguru mit, aber der verstörte Psychiater behauptet, es nicht sehen zu können.

Die bunte Mischung aus den Szenen des Zusammenlebens aber auch eine wahnsinnige Flugreise von Berlin-Schönfeld nach Berlin-Tegel, wo sie im gleichnamigen See baden möchten, sorgen dafür, dass beim Publikum und auch bei Thorsten Hamer kein Auge trocken blieb. Neben begeisterndem Szenenapplaus gab es am Ende einen minutenlangen, frenetischen Applaus und die Zusage von Thorsten Hamer im kommenden Festspielsommer wieder als Teil des Ensembles mit am Start zu sein. „Bis bald. Ich freue mich schon sehr.“