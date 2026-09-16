Kultur Bude Pellenz
„Theater ist Teamarbeit“: Ein Blick hinter die Kulissen
Samira Böttcher (links) und Kristina Stein freuen sich auf die anstehenden Produktionen. Die Kultur Bude Pellenz startet mit ins
Samira Böttcher (links) und Kristina Stein freuen sich auf die anstehenden Produktionen. Die Kultur Bude Pellenz startet mit insgesamt zehn Vorstellungen in Plaidt in eine energiegeladene Spielzeit. Ab dem 26. September geht es los.
Elvira Bell

Mit einer Doppelpremiere in Plaidt startet die Kultur Bude Pellenz in ihre erste Spielzeit. Mit wie viel Einsatz und Leidenschaft das Ensemble rund um Nina Kunze an den Produktionen arbeitet, erfährt unsere Redaktion beim Blick hinter die Kulissen.

Lesezeit 3 Minuten
Wer glaubt, im Amateurtheater geht es beschaulich zu, der irrt gewaltig. Hinter den Kulissen glühen die Drähte für einen doppelten Paukenschlag. Die Kultur Bude Pellenz startet ab dem 26. September mit gleich zwei Premieren in eine energiegeladene Spielzeit: „Das Dschungelbuch“ und „Die wahre Geschichte von Romeo und Julia.
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