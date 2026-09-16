Mit einer Doppelpremiere in Plaidt startet die Kultur Bude Pellenz in ihre erste Spielzeit. Mit wie viel Einsatz und Leidenschaft das Ensemble rund um Nina Kunze an den Produktionen arbeitet, erfährt unsere Redaktion beim Blick hinter die Kulissen.
Lesezeit 3 Minuten
Wer glaubt, im Amateurtheater geht es beschaulich zu, der irrt gewaltig. Hinter den Kulissen glühen die Drähte für einen doppelten Paukenschlag. Die Kultur Bude Pellenz startet ab dem 26. September mit gleich zwei Premieren in eine energiegeladene Spielzeit: „Das Dschungelbuch“ und „Die wahre Geschichte von Romeo und Julia.