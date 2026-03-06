Zwei-Euro-Marke geknackt Teures Tanken: Frust an den Zapfsäulen rund um Koblenz Kim Fauss 06.03.2026, 15:11 Uhr

i Tanken ist aufgrund globaler Krisen dieser Tage auch in unserer Region tein teures Unterfangen. Unsere Redaktion hat sich umgehört, was die Autofahrer in Andernach, Koblenz und Treis-Kaden zu dem Preisanstieg sagen. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Beim Blick auf die aktuellen Spritpreise kommt bei den Autofahrern in der Region ziemlich schnell Frust auf. Häufig zahlt man für Diesel schon mehr als zwei Euro und auch die Benzinpreise sind davon nicht mehr weit entfernt. Das sagen die Kunden.

In den vergangenen Tagen haben die Spritpreise vielerorts die Zwei-Euro-Marke geknackt. Besonders für Diesel-Fahrzeuge wird es aktuell teuer, denn die Preise übersteigen erstmals seit 2022 wieder die von Benzin. Und das nicht nur an Autobahntankstellen, an denen Autofahrer ohnehin tiefer in die Tasche greifen müssen, sondern auch an Tankstellen in der Region, die normalerweise günstiger sind – sehr zum Unmut vieler Kunden.







