Verkaufsoffener Sonntag Tausende Besucher schlendern durch Mendig Elvira Bell 24.03.2026, 12:00 Uhr

i Frühlingserwachen bei Blumen Mallmann. Elvira Bell

Einladende Geschäfte und Gastronomie, zahlreiche Marktstände und Aktionen: Das Frühlingserwachen der Werbegemeinschaft der VG Mendig entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Tausende Besucher fanden den Weg in die Bierbrauer- und Vulkanstadt.

Die Werbegemeinschaft der VG Mendig hatte sich für ihr traditionelles Frühlingserwachen wieder so einiges Beachtliche einfallen lassen. Das erlebnisorientierte, verkaufsoffene Sonntag machte in der Bierbrauer- und Vulkanstadt deutlich sichtbar, wie sich das Event mit seinen einladenden Geschäften, der Gastronomie, zahlreichen Marktständen und Aktionen von Jahr zu Jahr weiter entwickelt hat.







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