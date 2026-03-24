Verkaufsoffener Sonntag
Tausende Besucher schlendern durch Mendig
Frühlingserwachen bei Blumen Mallmann.
Frühlingserwachen bei Blumen Mallmann.
Elvira Bell

Einladende Geschäfte und Gastronomie, zahlreiche Marktstände und Aktionen: Das Frühlingserwachen der Werbegemeinschaft der VG Mendig entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Tausende Besucher fanden den Weg in die Bierbrauer- und Vulkanstadt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Werbegemeinschaft der VG Mendig hatte sich für ihr traditionelles Frühlingserwachen wieder so einiges Beachtliche einfallen lassen. Das erlebnisorientierte, verkaufsoffene Sonntag machte in der Bierbrauer- und Vulkanstadt deutlich sichtbar, wie sich das Event mit seinen einladenden Geschäften, der Gastronomie, zahlreichen Marktständen und Aktionen von Jahr zu Jahr weiter entwickelt hat.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren