Taube wird mitten in Mayen erschossen 

Ein unbekannter Schütze tötet am Mittwochnachmittag eine Taube in der Mayener Innenstadt. Was steckt dahinter?

Eine getötete Taube ist am Mittwoch, 26. Februar, gegen 15.40 Uhr in Mayen aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung eine Woche nach dem Vorfall. Es konnten Schussverletzungen an der Taube festgestellt werden, berichtet die Polizei: Mit einer kleinkalibrigen Waffe sei auf das Tier geschossen worden. Zudem konnten Vogelfutterreste aufgefunden werden, die darauf schließen lassen, dass ein unbekannter Täter die Taube zuerst angelockt und dann auf diese geschossen hat, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Mayen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert die Polizeidirektion Mayen, dass keine weitere Gefahr für die Bewohner bestehe. Trotz vorheriger Vorfälle, bei denen Füchse getötet wurden, sei dies der erste Vorfall dieser Art. Die Polizei ergänzt jedoch, dass diese beiden Fälle nicht zusammenhängen.

Die Kripo Mayen bittet nun um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Feststellungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 02651/8010 entgegengenommen.